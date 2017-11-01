Гол и передача Бучневича принесли "Рейнджерс" победу над "Вегасом"

"Рейнджерс" обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:4. "Голден Найтс" провалили 3-й период, пропустив в нем четыре шайбы. Весомый вклад в победу своей команды внес нападающий Павел Бучневич. Он сделал счет в этой игре равным - 4:4, а также сделал передачу Мику Зибанежада, который вывел команду вперед.

Бучневич провел на площадке 16 минут 57 секунд. После этого матча на его счету 10 (5+5) очков в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Вегас" - 6:4 (1:2, 1:2, 4:0)

Наши: Бучневич (16:57/3/1) - -.