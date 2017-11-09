Гол и пас Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Бостон". Видео

"Рейнджерс" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. В составе команды из Нью-Йорка 12 минут 56 секунд отыграл нападающий Павел Бучневич. Россиянин забил гол и сделал результативную передачу в этой встрече. Всего на его счету 14 (7+7) очков в сезоне.

Российский голкипер "Брюинз" Антон Худобин попал в заявку на игру, но на лед не выходил. Эта победа стала для "Рейнджерс" пятой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Бостон" - 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Голы: БУЧНЕВИЧ - 7 (Макдона, Грабнер), 9:53 - 1:0. Пастрняк - 9 (Бержерон, Бьорк), 10:14 - 1:1. Веси - 3 (БУЧНЕВИЧ, Зибанежад), 14:41 - 2:1. Веси - 4 (Шаттенкирк, Деарне), 15:10 - 3:1. Бержерон - 3 (Пастрняк, Краг), 46:44 - 3:2. Нэш - 4 (п.в., Макдона), 59:52 - 4:2.

Вратари: Лундквист - Раск (58:46 - 59:52).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 33 (16+8+9) - 33 (7+13+13).

Наши: Бучневич (12:56/4/1) - -.

9 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.