Гол и голевая передача Панарина помогли "Коламбусу" выиграть у "Эдмонтона"

"Эдмонтон" на своем льду проиграл "Коламбусу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:7). "Ойлерз" проиграл вторую встречу кряду.
Российский нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей. Теперь на его счету 71 (26+45) очко.
Ворота "Коламбуса" защищал россиянин Сергей Бобровский, который сделал 22 сэйва.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Коламбус" - 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)
Голы: Ньюджент-Хопкинс - 22 (Макдэвид), 3:37 - 1:0. Макдэвид - 40 (мен., Ньюджент-Хопкинс, Беннинг), 6:06 - 2:0. Каджула - 13 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 10:08 - 3:0. Ванек - 22 (Мюррей, Дженнер), 12:39 - 3:1. ПАНАРИН - 26 (Веренски, Дюбуа), 13:31 - 3:2. Ванек - 23 (Савар, Веннберг), 16:40 - 3:3. Дженнер - 12 (Ванек, Веннберг), 21:38 - 3:4. Аткинсон - 20 (Дюбуа), 26:24 - 3:5. Ванек - 24 (Дженнер, Коул), 35:02 - 3:6. Нутиваара - 6 (ПАНАРИН), 51:57 - 3:7.
Вратари: Тэлбот (Броссуа, 26:24) - БОБРОВСКИЙ.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 25 (11+5+9) - 27 (14+9+4).
Наши: Слепышев - Панарин.
28 марта. Эдмонтон. Rogers Place.
Sправедливый
Я с вас фигею! Хоккей - командная игра! "Коламбус" одержал победу (сегодня, кстати, основной герой не тот человек))) ), ещё на шаг приблизившись к плей-офф. В любом случае, "Коламбус" и Панарина с Бобровским с победой! А вы тут какие то цацки делите... Не перепутали хоккей с биатлоном? )))
08:28
Идриси
Приветствую тебя, коллега Веселый! По мнению Бнея Айртоновича, мы с тобой одно лицо. Бней Айртонович, оказывается, настолько близорук, что не замечает разницы в языковой стилистике наших "постов". А еще кандидат наук!
08:27
Читалось))
Да мне как-то по-барабану, что происходит с Эдмонтоном и Чикаго.) Я НХЛ буду смотреть только с плова, и симпатий и антипатий у меня нет, буду просто наслаждаться игрой.)
08:25
Весёлый©
Читалось)) Весёлый, а зачем ты пишешь под ником Идриси и под другими никами?)) ___ Смоук, ты болен. Кстати, следишь, что происходит с Чикаго? С Эднонтоном всё то же самое уже случилось, правда они три корыта не успели взять. ;)
08:17
Читалось))
Суммируя набранные Маком очки за прошедшие 2 сезона, Панарин должен до конца жизни проставляться Коннору за травму и халявный Колдер...)) Впрочем, уже даже самым упопротым очевидно, что тот Колдер Панарина был незаслуженным.)
08:11
Читалось))
Весёлый, а зачем ты пишешь под ником Идриси и под другими никами?))
08:08
Весёлый©
Суммируя нижесказанное: обалденный же сюр. У Панарина на треть меньше очков, но с ярмарки едет не он. Панарини >[вкуснее] МакЧикен. Да и вообще, Ванек - ТОПище!
08:05
igogohruhru
Еще пяток проигрышей и Эдмонтон на драфте возьмет очередного перво-пика.
08:00
Читалось))
Овечкин всю свою крутизну показал на Олимпиадах и Кубках Мира.)) За 5 турниров ни разу выше 4 места не поднимался.))
07:48
Идриси
Получается, и титул чемпиона мира чего-то стоит? Ну тогда Овечкин в разы круче Макдэвида!
07:42
Читалось))
Золото, обратившееся черепками - это как раз таки ришары Сашули.)) 600 шайб, а титулов 0.)) Таких неудачников в истории НХЛ больше не существует.))
07:42
Читалось))
"Пустострел", на всякий случай, забил победный гол на чемпионате мира.)) Зы. А 7 очков всё-таки не отыгрываются.))
07:39
Бней Йегуда
че творит пустострел
07:39
maxcar31
Ха, а между прочим, Хлебушек то теперь ассистент капитана!
07:35
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Adios Amigos R... ------------------------ Я про индивидуальное мастерство. Конор превосходный. Другой уровень. Другая лига. Малкин и Кросби брали кубок и отправятся брать еще один потому что их двое. Касательно Овечкина, то он, как правило турист в матчах на вылет... А Конор думаю еще выиграет свои командные кубки
07:34
shurikfromkaragay
у Веннберга +6 - это очень круто!
07:32
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вся команда пашет на макдака и его АР, на КС они и в след. году положат большой ***
07:32
Идриси
Отнюдь не случайно наш любимый Бней Айртонович теперь избегает употреблять слово "пустострел". Разрыв шаблона получается...
07:32
Adios Amigos R...
Малкин, Овечкин и Кросби отправляются бороться за чашку, а Конор - в отпуск на гору Олимп, что в Греции...)
07:27
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Нет больше Сидни Кросби. Есть только Конор Макдевид. Закончилась эра малыша. Даже представить сложно, что Малкин, Овечкин, Крсоби отправляются на полку. Не в сравнение с другими игроками, а в сравнении с главной звездой. На Олимпе Конор и уже потом все остальные. Это жизнь...
07:01
maxcds
Еще при 2 шайбе, на мой взгляд, МД явно зацепил Милано, убежали 2 в 1 и забил
06:50
gibson
Мне эти очки Макдэвида напоминают золото обратившееся черепками из мультфильма «Золотая антилопа». Что с них толку, если при счете 3:0 и он и команда бросили играть. Звено пустострела моментально пропустила 3 гола за 3 минуты, а всего четыре, в результата -2 при 3 очках. Зато опять все довольны. Коламбус - плей-офф, Макди - Арт Росс.
06:46