Гол и голевая передача Панарина помогли "Коламбусу" выиграть у "Эдмонтона"

"Эдмонтон" на своем льду проиграл "Коламбусу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:7). "Ойлерз" проиграл вторую встречу кряду.

Российский нападающий "Блю Джэкетс" Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей. Теперь на его счету 71 (26+45) очко.

Ворота "Коламбуса" защищал россиянин Сергей Бобровский, который сделал 22 сэйва.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Коламбус" - 3:7 (3:3, 0:3, 0:1)

Голы: Ньюджент-Хопкинс - 22 (Макдэвид), 3:37 - 1:0. Макдэвид - 40 (мен., Ньюджент-Хопкинс, Беннинг), 6:06 - 2:0. Каджула - 13 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 10:08 - 3:0. Ванек - 22 (Мюррей, Дженнер), 12:39 - 3:1. ПАНАРИН - 26 (Веренски, Дюбуа), 13:31 - 3:2. Ванек - 23 (Савар, Веннберг), 16:40 - 3:3. Дженнер - 12 (Ванек, Веннберг), 21:38 - 3:4. Аткинсон - 20 (Дюбуа), 26:24 - 3:5. Ванек - 24 (Дженнер, Коул), 35:02 - 3:6. Нутиваара - 6 (ПАНАРИН), 51:57 - 3:7.

Вратари: Тэлбот (Броссуа, 26:24) - БОБРОВСКИЙ.

Штраф: 6 - 6.



Броски: 25 (11+5+9) - 27 (14+9+4).



Наши: Слепышев - Панарин.

28 марта. Эдмонтон. Rogers Place.