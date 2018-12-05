Гол и голевая передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Колорадо"

"Питтсбург" на своем льду выиграл у "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). "Пингвинз" выиграли после двух поражения подряд.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голом и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Колорадо" - 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Голы: Гюнтцель - 12 (Летанг, Дюмулин), 2:46 - 1:0. Малкин - 10 (Пирсон, Хернквист), 6:52 - 2:0. Брассар - 3 (Мяяття, Астон-Ризе), 7:27 - 3:0. Бэрри - 4 (бол., Рантанен, Ландескуг), 28:16 - 3:1. Седерберг - 9 (Колверт, Коул), 29:32 - 3:2. Нието - 3 (мен., Бурк), 33:17 - 3:3. Хернквист - 10 (бол., Летанг, Кессел), 46:11 - 4:3. Хернквист - 11 (Малкин), 47:32 - 5:3. Хернквист - 12, 48:58 - 6:3.

Вратари: Десмит - Варламов.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 32 (10+11+11) - 45 (18+12+15).

Наши: Малкин (17.51/2/+1) - Задоров (15.07/4/0), Каменев (9.19/1/-2).

5 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena.