Гол и две передачи Радулова позволили "Монреалю" победить "Флайерз"

"Монреаль" нанес поражение "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Героем встречи стал российский нападающий "Канадиенс" Александр Радулов, забросивший одну шайбу и сделавший две результативных передачи. Россиянин признан первой звездой поединка. Его партнер по команде Алексей Емелин записал себе в актив один голевой пас.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Филадельфия" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Наши: Радулов (17:28/1/+2), Емелин (21:21/0/+2), Марков (19:49/0/-1) – Проворов (21:31/4/-1), Любимов (7:32/1/0).