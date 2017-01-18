Гол и две передачи Бучневича не спасли "Рейнджерс" в игре с "Далласом"

"Даллас" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" со счетом 7:6. Первой звездой встречи признан форвард "Старз" Патрик Шарп, отметившийся дублем. В составе ньюйоркцев гол и две результативных передачи записал себе в актив российский форвард Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Даллас" – 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)

Голы: Степан - 11 (Крайдер, Цуккарелло-Осен), 0:27 - 1:0. Ивз - 16 (бол., Джей. Бенн, Сегин), 12:34 - 1:1. Шарп - 3 (Факса), 12:46 - 1:2. Джей. Бенн - 11 (Икин, Ивз), 17:54 - 1:3. Руссель - 7 (Корпикоски), 24:32 - 1:4. Зибанежад - 6 (Нэш, БУЧНЕВИЧ), 29:56 - 2:4. БУЧНЕВИЧ - 5 (Клайн, Кленденинг), 32:06 - 3:4. Шарп - 4 (Шор, Факса), 32:54 - 3:5. Крэкнелл - 5 (Корпикоски, Гудлер), 35:53 - 3:6. Икин - 1 (Ивз, Джей. Бенн), 37:40 - 3:7. Крайдер - 18 (бол., Степан, Цуккарелло-Осен), 43:11 - 4:7. Степан - 12 (Макдона, Цуккарелло-Осен), 45:31 - 5:7. Зибанежад - 7 (Нэш, БУЧНЕВИЧ), 47:26 - 6:7.

Вратари: Лундквист (Хелльберг, 40:00, 58:26 - 59:00, 59:06) - Ниеми (Лехтонен, 47:26).

Штраф: 9 - 11.

Броски: 40 (6+9+25) - 31 (12+15+4).

Наши: Бучневич (18:03/1/+1) – -

Нью-Йорк. Madison Square Garden.