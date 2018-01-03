Гол и буллит Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Нью-Джерси"

"Сент-Луис" победил "Нью-Джерси" со счетом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дэвилз" потерпели третье поражение кряду.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился нападающий Владимир Тарасенко. Также он реализовал послематчевый буллит. В этом сезоне россиянин забил 17 голов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Нью-Джерси" – 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: ТАРАСЕНКО - 17 (Апшолл), 12:48 - 1:0. Хишир - 8 (Ватанен, Братт), 32:36 - 1:1. Соботка - 8 (Томпсон, Штястны), 38:08 - 2:1. Холл - 13 (бол., Палмиери, Батчер), 41:17 - 2:2.

Победный буллит: Шенн.

Вратари: Хаттон - Кинкейд.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 29 (14+6+6+3) - 26 (5+9+7+5).

Наши: Барбашев (11:43/1/0), Тарасенко (21:31/1/0) - -.

3 января. Сент-Луис. Scottrade Center.