Гол и буллит Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Баффало"

"Вашингтон" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 по буллитам. Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу, которая перевела игру в овертайм. Этот гол стал для него 29-м в сезоне.

В серии буллитов (2:1) свои попытки в составе "Вашингтона" реализовали Евгений Кузнецов и Овечкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Баффало" - 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Айкел - 11 (Райнхарт, Далин), 2:41 - 0:1. Коннолли - 7 (Смит-Пелли), 3:39 - 1:1. Врана - 10 (Кузнецов), 9:41 - 2:1. Айкел - 12 (бол., Далин, Ристолайнен), 22:25 - 2:2. Далин - 3 (бол., Скиннер, Райнхарт), 27:21 - 2:3. Овечкин - 29 (Бэкстрем, Орлов), 33:46 - 3:3.

Победный буллит: Овечкин.

Вратари: Копли - Хаттон.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 38 (10+15+10+3) - 29 (8+9+5+7).

Наши: Кузнецов (21.25/5/+1), Овечкин (25.34/8/+1), Орлов (22.52/0/0) - -.

16 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.