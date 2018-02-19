Гол Холла принес "Нью-Джерси" четвертую победу подряд

"Нью-Джерси" в гостях обыграл "Каролину" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дэвилз" одержали четвертую победу кряду, "Харрикейнз" проиграли в третий раз подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Нико Хишер, Павел Заха и Тэйлор Холл. Первый номер драфта Хишер забивает в четырех встречах подряд. У хозяев отличились Теуво Терявяйнен и Джефф Скиннер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Нью-Джерси" – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Хишир - 13 (бол., Ватанен, Кинкейд), 10:56 - 0:1. Терявяйнен - 14 (Раск, ван Римсдайк), 26:05 - 1:1. Заха - 6 (Мур), 35:33 - 1:2. Скиннер - 20 (Славин, Песке), 58:42 - 2:2. Холл - 24 (Палмиери, Ватанен), 64:37 - 2:3.

Вратари: Уорд (57:28 - 58:42) - Кинкейд.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 42 (13+15+13+1) - 21 (9+6+3+3).

19 февраля. Роли. PNC Arena.