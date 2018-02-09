Гол Хоффмана принес "Оттаве" победу над "Нэшвиллом"

"Оттава" на своем льду обыграла "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Автором победной шайбы в овретайме стал нападающий Майк Хоффман.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Нэшвилл" - 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Суббан - 14, 0:34 - 0:1. Дидоменико - 6 (Дзингел, Смит), 8:00 - 1:1. Ярнкрок - 13 (Бонино, Хартнелл), 18:05 - 1:2. Маккормик - 1 (Дзингел, Боровицки), 24:08 - 2:2. Пяйярви-Свенссон - 3 (Карлссон), 31:59 - 3:2. Суббан - 15 (Хартнелл, Йоси), 55:42 - 3:3. Хоффман - 15 (Шабо, Дюшен), 63:01 - 4:3.

Вратари: Андерсон - Сарос.

Штраф: 9 - 9.

Броски: 36 (8+17+7+4) - 38 (10+4+21+3).

Наши: - - Емелин.

9 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.