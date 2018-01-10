Гол Хэмилтона принес "Калгари" победу над "Миннесотой"

"Миннесота" на своем льду в овертайме проиграла "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал Дуги Хэмилтон. Это четвертая подряд победа "Флэймз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Калгари" - 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Ферланд - 18 (Монахэн, Годро), 6:00 - 0:1. Монахэн - 20 (Ферланд, Годро), 39:09 - 0:2. Гранлунд - 12 (Койву, Сутер), 47:16 - 1:2. Сперджен - 5 (Сутер, Гранлунд), 52:13 - 2:2. Д. Хэмилтон - 6 (Годро, Джиордано), 62:39 - 2:3.

Вратари: Стэлок (57:32 - 57:36) - Смит.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 35 (8+10+15+2) - 29 (8+14+5+2).

10 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.