Гол Гранлунда принес "Миннесоте" победу над "Монреалем"

"Миннесота" обыграла "Монреаль" (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Единственную шайбу забросил Микаэль Гранлунд.
"Миннесота" набрала 45 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У "Монреаля" 49 очков и девятое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Миннесота" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Гранлунд - 12, 46:58 - 0:1.
Вратари: Прайс (57:47 - 57:52, 58:04) - Дубник.
Штраф: 26 - 25.
Броски: 32 (11+11+10) - 25 (9+5+11).
8 января. Монреаль. Centre Bell.
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