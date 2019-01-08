Гол Гранлунда принес "Миннесоте" победу над "Монреалем"

"Миннесота" обыграла "Монреаль" (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Единственную шайбу забросил Микаэль Гранлунд.

"Миннесота" набрала 45 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У "Монреаля" 49 очков и девятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Миннесота" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Гранлунд - 12, 46:58 - 0:1.

Вратари: Прайс (57:47 - 57:52, 58:04) - Дубник.

Штраф: 26 - 25.

Броски: 32 (11+11+10) - 25 (9+5+11).

8 января. Монреаль. Centre Bell.

Все про НХЛ – здесь.