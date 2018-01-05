Гол Фишера принес "Аризоне" победу над "Нэшвиллом"

"Аризона" обыграла "Нэшвилл" со счетом 3:2 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Хищники" потерпели второе поражение кряду, "Койоты" победили во второй раз за последние пять матчей.

В составе победителей по шайбе забросили Энтони Дюклер, Ник Казинс и Кристиан Фишер. У гостей забивали Райан Эллис и Крэйг Смит.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Нэшвилл" – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Дюклер - 8 (Мартинук), 32:41 - 1:0. Эллис - 1 (Хартнелл, Сиссонс), 39:51 - 1:1. Смит - 14, 40:08 - 1:2. Казинс - 5 (бол., Димерс, Голигоски), 57:11 - 2:2. Фишер - 11 (Чикран, Степан), 62:19 - 3:2.

Вратари: Раанта - Сарос.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 25 (6+8+8+3) - 39 (17+7+14+1).

Наши: - - Емелин (20:07/0/+1).

5 января. Глендейл. Gila River Arena.