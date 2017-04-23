Гол Емелина не спас "Монреаль" от вылета из Кубка Стэнли

"Рейнджерс" нанес поражение "Монреалю" в домашнем шестом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:1 и одержал победу в серии – 4-2. Дублем в составе ньюйоркцев отметился нападающий Матс Цуккарелло. Единственная шайба "Канадиенс" – на счету защитника Алексея Емелина. Гости, за которых также играют россияне Александр Радулов и Андрей Марков, завершили выступление на турнире.

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"Рейнджерс" – "Монреаль" – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Наши: Бучневич (13:06/2/0) - Радулов (21:11/0/0), Марков (21:54/1/-1), Емелин (16:11/1/+1).

Счет в серии – 4-2 (2:0, 3:4 ОТ, 1:3, 2:1, 3:2 ОТ)