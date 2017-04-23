Гол Емелина не спас "Монреаль" от вылета из Кубка Стэнли

"Рейнджерс" нанес поражение "Монреалю" в домашнем шестом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:1 и одержал победу в серии – 4-2. Дублем в составе ньюйоркцев отметился нападающий Матс Цуккарелло. Единственная шайба "Канадиенс" – на счету защитника Алексея Емелина. Гости, за которых также играют россияне Александр Радулов и Андрей Марков, завершили выступление на турнире.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" – "Монреаль" – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Наши: Бучневич (13:06/2/0) - Радулов (21:11/0/0), Марков (21:54/1/-1), Емелин (16:11/1/+1).
Счет в серии – 4-2 (2:0, 3:4 ОТ, 1:3, 2:1, 3:2 ОТ)
Марио66
Хватит Сане, Ови, Бобру и Малычу тащить за усы Знарка, пусть "лечит больное горло" шведам и пиндосам без тех, кто и без Знарка играет отлично. Не спорю, если есть желание самого хоккеиста - не вопрос, это одно. Но надеяться на их вылет из плэй-офф НХЛ и бронировать им место в составе вплоть до четвертьфиналов - это не по-спортивному как-то.
07:46
Марио66
В России создаются Олимпийские сборные, базовый клуб сборной, наигрываются целые звенья, а их место всё равно раз за разом занимабт энхаэловцы, а что самое забавное - Знаррк с Третьяком только этого и ждут.
07:42
Марио66
fifa_guru, а думаешь ТШ лучше, когда результат показывает не он, а суперзвёзлы, дозаявленные из НХЛ? В особенности этот вопрос надо смотреть в совокупности с про ИИХээФной КХЛ и громкими заявлениями её первых лиц.
07:36
Монте-Кристо(Мститель) .
Кстати, о Радулове. Звезда КХЛ на звезду НХЛ не потянула. Жидковата оказалась. Хотя и близка была к этому, но не хватило класса. Только на звездочку наработала. Но в целом за сезон Александру четыре с плюсом !
07:35
fifa_guru
Sправедливый думаешь канадскому ТШ приятно когда их сборную на ЧМ возит Словакия или Швейцария?)
07:30
Упёртый русский
Думаю, Емелина позовут на ЧМ, а Раду с Марковым - нет. Знарок же тренер. Так что полетают соперники, полетают. ;)
07:29
ЮКИ
первый(радулов) пошёл,кто следующий?овечкин?
07:29
Упёртый русский
Очень жаль... В предыдущий игре в овере все решилось так то.... Е повезло Монреалю - ну не судьба, бывает. Лучший игрок НХЛ не дотащил. ;)
07:25
Марио66
Родимый, сколько раз Радулов ездил играть за сборную? Мы ведь о нём сейчас или опять о твоих воображаемых гражданах Необъятной?
07:16
Монте-Кристо(Мститель) .
Объясняю животным. Есть такое слово - Родина. И есть понятие - честь. И высшая честь в спорте - играть за Родину ! Где каждый новый раз, как в первый раз. Но животным это не понять. Тупы слишком, недоразвиты. И дело не в Радулове, а в принципе.
07:09
Марио66
А кто сравнивает ЧМир с НХЛ, болезный? У Сани есть уже золотая медалька на шее, при чём ни одна. Так зачем ему с таким скотским отошением со стороны штаба сборной рисковать своей дальнейшей проф карьеррй, тем бооее что с подобной ситуации всё и началось. В чём мотивация-то?
07:00
Весёлый©
Ура, поздравляю УРа! Приедет его любимый русский игрок и Кейн с Айкелом полетают.
06:56
Монте-Кристо(Мститель) .
Это только для уродов ЧМ - мелочь по сравнению с НХЛ. Мозгов то нет, про совесть и не пишу. Там только одни животные рефлексы. Откуда у животных совесть возьмется ?
06:50
Марио66
Если б игроки Монтреаля играли с таким же запалом, как это делал их 47-й, то, мож, и вытянули бы серию. Но, не шудьба. ЗЫ. В сборную Саня не поедет. Надеюсь и вангую. Если, конечно, сам не хочет ещё одну банальную медальку ЧМира, сидя без контракта в НХЛ.
06:42
Sправедливый
fifa_guru Sправедливый кем? -------------- Не в том дело "кем". Когда что то там в паху жим-жим, наши функционеры начинают хвататься за любую возможность остаться "у руля". И вот увидишь обязательно будут давить на ТШ по поводу того же Радулова и вставать на колени перед самим Радуловым. ))) ... Ты что, канадцы ведь такой сильный состав собрали! )))
06:30
Sправедливый
Надо ждать новое заявление Третьяка. Вот хронология его заявлений: 4 апреля - ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК: "ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА СБОРНОЙ ВЫБОР БУДЕТ СДЕЛАН В ПОЛЬЗУ ИГРОКОВ КХЛ", ... далее 21 апреля - ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК: "НА ЧМ НУЖНО СОБИРАТЬ СИЛЬНУЮ КОМАНДУ ИЗ ИГРОКОВ КХЛ И НХЛ", конец апреля - ??? )))
06:25
Монте-Кристо(Мститель) .
Рейнджерс победил на классе. Уделал канадцев, как щенков. Те по сути ничего и создать не могли у ворот Лундквиста. А если и создавали, то случайно. Рейнджерс же штамповали опасные моменты у ворот соперника регулярно и легко. Судьи в середине 3-го периода подарили Монреалю большинство, придумали удаление на ровном месте, а ля КХЛ. Но канадцы ничего создать не могли. Всего удалений - три против одного в пользу Монреаля. Оба вратаря играли отлично. Но Лундквист основательней и с запасом. Досадно за Саню Радулова. Но если партнеры слабоваты, то выше головы не прыгнешь. У Монреаля нет слабых мест, все четыре звена сильны, но нет по сути звезд. Пачиоретти сдулся. Не выдержал тест на звезду. Такой игрок, как молодой Овечкин, нужен Монреалю. Настоящая звезда, которая бы освещала путь к победе, всей команде.
06:21
fifa_guru
Если только Нестерова..
06:20
fifa_guru
Sправедливый кем? Радулова я бы после тех двух лет историй и недавнего интервью на месте знарка бы не брал в сборную. Марков старый, не нужен он уже, какой бы уровень не показывал. Молодежь нужно в сборную привлекать. Емелин? да хз. пусть отдыхает тоже. грубый и чопорный
06:15
fifa_guru
Как и говорил, что предыдущая игра была самой важной. Канадцы надломились. очень жаль... лучше они чем эти бестолковые рейнджеры. ну и в полуфинале больше повезло с парой чем столичным/листьям. проходные игры для синерубашечников по идее
06:13
Sправедливый
... А наша сборная продолжает усиливаться к ЧМ. )))
06:11
Sправедливый
"Рейнджерс" с победой и выходом в полуфинал Конференции! И браво Лундквист! Спасибо обеим командам! Очень хорошая, плотная, по настоящему кубковая серия была!
06:07