Гол Даути принес "Лос-Анджелесу" победу над "Айлендерс"

"Лос-Анджелес" обыграл "Айлендерс" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кингз" одержал вторую победу кряду и на время поднялся на первое место в турнирной таблице "Запада".

В составе победителей по шайбе забросили Дрю Даути, Джейк Маззин и Анже Копитар. У гостей отличились Джош Бэйли и Кейси Сизикас. Нападающий "Островитян" Николай Кулемин провел на льду всего 10 минут, за которые провел четыре силовых приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Айлендерс" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Копитар - 4 (Даути, Браун), 12:44 - 1:0. Дж. Бэйли - 2 (Барзал, Лэдд), 28:56 - 1:1. Маззин - 1 (бол., Фантенберг, Тоффоли), 31:32 - 2:1. Даути - 2 (мен., Копитар), 45:44 - 3:1. Сизикас - 3 (Клаттербак, Хикки), 54:20 - 3:2.

Вратари: Кюмпер - Галак (59:18).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 27 (11+9+7) - 25 (7+7+11).

Наши: - - Кулемин (9:53/0/0).

16 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.