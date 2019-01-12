Гол Дадонова не спас "Флориду" от поражения в матче с "Калгари"

"Калгари" на своем льду выиграл у "Флориды" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Это четвертая подряд победа "Флэймз" и пятое кряду поражение "Пантерз".

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой в концовке встречи. Это его 18-й гол в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Флорида" - 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Голы: Хоффман - 21, 6:18 - 0:1. Юбердо - 12 (бол., Яндл, Луонго), 20:20 - 0:2. Фролик - 11 (Баклунд, Кюлингтон), 30:14 - 1:2. Джиордано - 7 (Фролик, Хэмоник), 35:10 - 2:2. Ткачак - 21 (Фролик), 48:29 - 3:2. Монахэн - 24 (бол., п.в., Годро, Линдхольм), 58:33 - 4:2. Дадонов - 18 (Ватрано, Барков), 59:40 - 4:3.

Вратари: Риттих - Луонго (58:23 - 58:33, 58:55).

Штраф: 4 - 22.

Броски: 24 (4+10+10) - 27 (10+5+12).

Наши: - - Дадонов (19.51/2/0), Киселевич (15.23/1/-1).

12 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.