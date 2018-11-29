Гол Дадонова не спас "Флориду" от поражения в матче с "Анахаймом"

"Анахайм" на выезде обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это вторая подряд победа "Дакс".

Российский форвард "Пантерз" Евгений Дадонов отметился голом. Это его 10-я заброшенная шайба в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Анахайм" - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Мэнсон - 3 (Гиббонс, Роуни), 0:15 - 0:1. Экблад - 5 (Барков, Юбердо), 23:01 - 1:1. Дадонов - 10 (бол., Юбердо, Яндл), 29:23 - 2:1. Ритчи - 3 (Петтерссон, Хенрик), 32:28 - 2:2. Ритчи - 4 (Каше, Гецлаф), 58:32 - 2:3.

Вратари: Раймер (58:39) - Гибсон.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 44 (15+16+13) - 25 (8+8+9).

Наши: Дадонов (20.04/5/-1), Киселевич (16.29/0/-1) - -.

29 ноября. Майами. BB&T Center.