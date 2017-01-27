Гол Бурмистрова помог "Аризоне" обыграть "Ванкувер"

"Аризона" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своей площадке "Ванкувер" - 3:0. Одну из шайб на свой счет записал россиянин Александр Бурмистров. Защитник "Кэнакс" Никита Трямкин провел на площадке 19 минут 6 секунд.

"Баффало" на выезде уступил "Далласу" - 3:4. В составе гостей на лед выходил защитник Дмитрий Куликов, завершивший матч с показатеем "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Баффало" - 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)

Голы: Кейн - 13, 3:44 - 0:1. Мулсон - 10 (бол., Кейн, Джионта), 9:30 - 0:2. Шарп - 5 (Клингберг, Корпикоски), 10:59 - 1:2. Джей. Бенн - 13 (бол., Спецца, Ивз), 20:42 - 2:2. Шарп - 6 (Шор), 33:16 - 3:2. Сегин - 18, 35:24 - 4:2. Кейн - 14, 38:55 - 4:3.

Вратари: Ниеми (Лехтонен, 20:00) - Нильссон (59:34).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 38 (17+19+2) - 27 (5+6+16).

Наши: - - Куликов (25:32/0/1).

Даллас. American Airlines Center.

"Аризона" - "Ванкувер" - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Круз - 3 (Уайт, Экман-Ларссон), 32:56 - 1:0. БУРМИСТРОВ - 1 (бол.), 44:29 - 2:0. Ридер - 11 (п.в., Врбата, Ганзал), 59:26 - 3:0.

Вратари: Смит - Миллер (58:15 - 59:26).

Штраф: 0 - 6.

Броски: 31 (6+12+13) - 19 (0+12+7).

Наши: Бурмистров (16:06/2/0) - Трямкин (19:06/1/0).

Глендейл. Gila River Arena.