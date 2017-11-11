Гол Бучневича помог "Рейнджерс" обыграть "Эдмонтон"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" одержал победу над "Эдмонтоном" – 4:2.

В составе клуба из Нью-Йорка дублем отметился нападающий Рик Нэш, по одной шайбе на свой счет записали форварды Павел Бучневич и Йеспер Фаст.

Россиянин провел на льду 14 минут и завершил встречу с показателем "-1". Для Бучневича этот гол стал восьмым в 18-ти играх регулярки.

В составе "Ойлерз" забили нападающие Ессе Пульюярви и Коннор Макдэвид.

Данная победа стала для "Рейнджерс" шестой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" (Нью-Йорк) - "Эдмонтон" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Нэш - 5 (Хэйс, Цуккарелло-Осен), 12:19 - 1:0. Пульюярви - 1 (Ньюджент-Хопкинс, Нерс), 16:26 - 1:1. Макдэвид - 7 (бол., Лучич, Клефбом), 30:06 - 1:2. БУЧНЕВИЧ - 8 (бол., Шаттенкирк, Цуккарелло-Осен), 35:10 - 2:2. Нэш - 6 (бол., Шей, Макдона), 38:53 - 3:2. Грабнер - 8 (п.в., Фаст), 59:58 - 4:2.

Вратари: Лундквист - Тэлбот (58:29 - 58:50, 59:23 - 59:58).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 34 (9+13+12) - 29 (12+10+7).

Наши: Бучневич (14:08/5/-1) - -.

11 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Турнирная таблица - здесь