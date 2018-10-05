Гол Бучневича не спас "Рейнджерс" от поражения

"Нэшвилл" на выезде выиграл у "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). В составе проигравших в концовке встречи отметился голом российский нападающий Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Нэшвилл" - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Форсберг - 1 (Террис, Смит), 23:54 - 0:1. Фаст - 1 (Хитил), 27:37 - 1:1. Суббан - 1 (Экхольм, Сиссонс), 43:28 - 1:2. Сиссонс - 1 (п.в., Эллис, Экхольм), 58:36 - 1:3. Бучневич - 1 (Зибанежад, Цуккарелло), 59:25 - 2:3.

Вратари: Лундквист (58:09 - 58:36, 59:06 - 59:25, 59:38) - Ринне.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (7+17+12) - 33 (9+15+9).

Наши: Бучневич (17.15/2/-1), Наместников (9.35/1/-1) - -.

5 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.