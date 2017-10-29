Гол Бучневича не спас "Рейнджерс" от поражения

"Монреаль" обыграл "Рейнджерс" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Канадиенс" одержали лишь третью победу в сезоне и идут на последнем месте в таблице "Востока".

В составе гостей четвертой шайбой в этой сезоне отметился нападающий Павел Бучневич. Россиянин провел на льду 13 минут, четыре раза бросил по воротам и трижды провел силовой прием. Самым результативным игроком "Монреаля" стал Филлип Дано, набравший 4 (2+2) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Рейнджерс" – 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)