Гол Брауна принес "Лос-Анджелесу" победу над "Аризоной"

"Лос-Анджелес" обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. В составе победителей отличились Джейк Маззин и Дастин Браун. За "Койотс" шайбу забросил Джейкоб Чикран.

Российский форвард "Кингз" Илья Ковальчук провел на льду 12 минут 56 секунд и не отметился результативными действиями. Защитник "Койотс" Илья Любушкин за 13 минут 24 секунды также не сумел отличиться результативными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) - "Аризона Койотс" (Глендейл) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Чикран - 2 (бол., Гальченюк, Гарлэнд), 15:27 - 0:1. Маззин - 4 (Лейпсик, Клиффорд), 18:39 - 1:1. Браун - 10 (Копитар, Даути), 40:17 - 2:1.

Вратари: Куик - Кюмпер (58:07).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 26 (13+5+8) - 27 (8+11+8).

Наши: Ковальчук (12.56/2/0) - Любушкин (13.24/1/0).

28 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.

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