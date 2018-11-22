Гол Атанасиу принес "Детройту" победу над "Бостоном"

"Детройт" переиграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы в овертайме стал канадец Андреас Атанасиу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Бостон" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Форсбакка-Карлссон - 2, 24:08 - 0:1. Бертуцци - 6 (Дженсен, Декейсер), 29:48 - 1:1. Вагнер - 2 (Керали), 46:45 - 1:2. Атанасиу - 8 (Нюквист), 48:59 - 2:2. Атанасиу - 9 (Нильсен), 60:49 - 3:2.

Вратари: Ховард - Раск.

Штраф: 2 - 0.

Броски: 27 (4+9+12+2) - 36 (12+13+10+1).

22 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.