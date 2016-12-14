05:28 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гол Анисимова принес "Чикаго" победу над "Рейнджерс", Панарин набрал два очка

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"Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал гостевую победу над "Рейнджерс" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил российский нападающий Артем Анисимов. На его счету также результативная передача. Его партнер по звену и соотечественник Артемий Панарин отдал две голевый передачи. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Чикаго" - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: ван Римсдайк - 1 (ПАНАРИН, АНИСИМОВ), 25:18 - 0:1. Фаст - 3 (Линдберг), 28:15 - 1:1. АНИСИМОВ - 13 (Кэмпбелл, ПАНАРИН), 38:51 - 1:2.

Вратари: Раанта (58:41) - Дарлинг.
Штраф: 4 - 2.

Броски: 34 (7+16+11) - 26 (11+7+8).

Наши: Бучневич - Анисимов, Панарин.

14 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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