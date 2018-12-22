Гол Анисимова принес "Чикаго" победу над "Колорадо"

"Чикаго" на выезде обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Победную шайбу забросил российский нападающий Артем Анисимов. "Блэкхокс" выиграл третью встречу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" - "Чикаго" - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Дебринкэт - 16 (Кахун, Мерфи), 8:07 - 0:1. Комфер - 9 (Керфут, Уилсон), 22:58 - 1:1. Анисимов - 7 (Кейн), 41:19 - 1:2.
Вратари: Грубауэр (59:20) - Делиа.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 36 (14+11+11) - 28 (9+7+12).
Наши: - - Анисимов (17.52/4/+1).
22 декабря. Денвер. Pepsi Center.
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