Гол Ахо в юбилейном матче помог "Каролине" обыграть "Баффало"

"Каролина" в гостях обыграла "Баффало" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Клинки" потерпели свое пятое поражение подряд.

Отметим, что в составе "Харрикейнз" свой 100-й матч в лиге проводил 20-летний нападающий Себастьян Ахо. Финский форвард отметился победным голом в этой встрече. Защитник "Баффало" Виктор Антипин отыграл 15 минут, провел один силовой прием, заработал двухминутное удаление и показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Каролина" – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)