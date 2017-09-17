Глушаков поздравил Овечкина с днем рождения

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина с днем рождения. Сегодня хоккеисту исполнилось 32 года.
"Старина! С днем рождения! Здоровья тебе и вперед к Кубку Стэнли", – написал в Инстаграме Глушаков.
Сегодня "Спартак" проведет матч 10-го тура чемпионата России против "Тосно". Глушаков пропускает встречу из-за травмы, полученной в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). Хавбек пропустит две недели из-за микронадрыва мышц задней поверхности правого бедра.
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Serenky25
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