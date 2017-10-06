Глен Гулутзан: "Ягр должен нагнать остальных игроков "Калгари"

Главный тренер "Калгари" Глен Гулутзан отметил, что новичку команды Яромиру Ягру нужно набрать форму. Канадский специалист уже работал с чешским форвардом в 2013 году в составе "Далласа".

- Я говорил с Ягром, и он сказал, что не очень доволен своим состоянием, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Гулутзана. – Он только что прилетел из Чехии. Но я думаю, что он выглядел хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Он лучше других знает себя. У него богатый опыт, и он поймет, когда готов. Мы это обсуждали. Я сказал ему, чтобы он держал меня в курсе.

Он должен нагнать остальных. За те пять или шесть лет, что прошли с нашей последней встречи, многое изменилось. Ему придется кое-чему научиться, но он многое видел. Не думаю, что его удивит какое-то упражнение. Он быстро наберет форму.