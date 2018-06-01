Главный тренер "Вегаса": "Нам нужно быть жестче"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан отметил, что его команде нужно проводить больше силовых приемов против игроков "Вашингтона" в финале НХЛ. После двух матчей счет в серии равный.

- У нас нет никакой паники. Счет в серии равный: 1-1. Следующие две игры пройдут в Вашингтоне. Нам нужно играть немного лучше, работать на льду усерднее, бороться, - приводит официальный сайт НХЛ Галлана. - Мы знаем, выиграть Кубок Стэнли всегда было непросто. Поэтому нужно сосредоточиться на следующем матче и не переживать о второй игре серии, которая осталась в прошлом. Это уже история, а мы теперь думаем о субботе. Нам нужно быть еще жестче. Я видел, что "Вашингтон" совершал больше своих силовых приемов, чем мы. Они были лучше в форчекинге, играли жестче. Тем не менее, даже в таком матче мы могли добиться успеха. Не скажу, что мы сыграли плохо, но сделали недостаточно для победы.

Следующие две игры пройдут на площадке "Кэпиталз" 3 и 5 июня.