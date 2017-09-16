Главный тренер "Вашингтона" сбросил вес перед стартом сезона

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц в первый день тренировочного лагеря команды предстал перед командой и журналистами в обновленном образе. Наставник "столичных" отрастил бороду и сбросил несколько лишних килограммов.
В прошлом сезоне лишний вес специалиста неоднократно становился объектом для шуток со стороны СМИ.
Напомним, Тротц возглавляет "Вашингтон" с 2014 года. Он помог команде дважды подряд выиграть регулярный чемпионат НХЛ, а также один раз занять второе место. В плей-офф "Кэпиталз" трижды кряду завершали выступление во втором раунде.
Barry Trotz debuts new beard, slimmed-down figure on first day of training camp https://t.co/l88jlvSzYW pic.twitter.com/QdGDxaprJ9– Zesty NHL News (@nhl_zesty) 16 сентября 2017 г.
Capitals won't make coaching changes, but haven't discussed Barry Trotz extension. https://t.co/xF1uKHhCHg pic.twitter.com/mzra2JphMj– theScore (@theScore) 30 мая 2017 г.