Главный тренер "Вашингтона" сбросил вес перед стартом сезона

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц в первый день тренировочного лагеря команды предстал перед командой и журналистами в обновленном образе. Наставник "столичных" отрастил бороду и сбросил несколько лишних килограммов.

В прошлом сезоне лишний вес специалиста неоднократно становился объектом для шуток со стороны СМИ.

Напомним, Тротц возглавляет "Вашингтон" с 2014 года. Он помог команде дважды подряд выиграть регулярный чемпионат НХЛ, а также один раз занять второе место. В плей-офф "Кэпиталз" трижды кряду завершали выступление во втором раунде.