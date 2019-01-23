Главный тренер "Вашингтона": "Это был не хоккей "Кэпиталз"

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден прокомментировал поражение от "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:7 ОТ). На 2-й минуте овертайма Томаш Хертл забросил победную шайбу.

- Это был не хоккей "Кэпиталз", - приводит официальный сайт НХЛ слова Рирдена. - Пытаться получить шанс против команды,у которой есть такая огневая мощь и которая не выигрывает в долгосрочной перспективе. Сегодня мы снова извлекли тяжелый урок, это неприемлемо, и это не сработает в долгосрочной перспективе.

"Вашингтон" потерпел шестое подряд поражение и идет на 4-м месте в Восточной конференции, а "Сан-Хосе" прервал трехматчевую серию поражений и занимает 2-е место в Западной конференции.

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