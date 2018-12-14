Главный тренер "Тампы": "Василевский не просто был нашим лучшим игроком, с ним на милю никто рядом никто не стоял"

Главный тренер "Тампы" Джон Купер прокомментировал игру голкипера Андрея Василевского. Россиянин отразил 48 из 49 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (4:1) и был признан первой звездой дня.

- Сегодня он провел выдающийся матч, - приводит Tampa Bay Times слова Купера. - Он не просто был нашим лучшим игроком, с ним на милю никто рядом не стоял.

Это будет первый матч российского вратаря после перелома ступни, который он получил 4 ноября на тренировке. В текущем сезоне голкипер провел 14 матчей, пропуская в среднем 2,3 шайбы и отражая 92,7 процента бросков.

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