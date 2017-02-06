Главный тренер "Питтсбурга": "Малкин не сыграет с "Коламбусом"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан заявил, что российский нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин не примет участия в ближайшей встрече команды в регулярном чемпионате НХЛ против "Коламбуса" (8 февраля в 3:00 по московскому времени). Сегодня россиянин приступил к полноценным тренировкам с командой. Форвард провел занятие в "бесконтактном" свитере. В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.

– Малкин не будет играть с "Коламбусом", – цитирует твиттер "Питтсбурга" Салливана. – Сегодня он был в "бесконтактном" свитере, но мы очень воодушевлены его прогрессом.