21:24 | ХОККЕЙ — НХЛ

Главный тренер "Питтсбурга": "Малкин не сыграет с "Калгари"

0
0
0

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан заявил, что российский нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин не примет участия в ближайшей встрече команды в регулярном чемпионате НХЛ против "Калгари​" (8 февраля в 3:00 по московскому времени). Сегодня россиянин приступил к полноценным тренировкам с командой. Форвард провел занятие в "бесконтактном" свитере. В текущем сезоне 30-летний форвард набрал 54 (22+32) очка в 47 матчах.

– Малкин не будет играть с "Калгари", – цитирует твиттер "Питтсбурга" Салливана. – Сегодня он был в "бесконтактном" свитере, но мы очень воодушевлены его прогрессом.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ