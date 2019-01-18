Главный тренер "Нью-Джерси": "Яковлеву ничего не было гарантировано, но он хочет играть в НХЛ"

Главный тренер "Нью-Джерси" Джон Хайнс рассказал о ситуации с российским защитником команды Егором Яковлевым, который в последний раз играл за основной состав 11 декабря в матче с "Сан-Хосе" (2:5 Б). В той игре он не отметился результативными действиями и заработал "-3" в графе "Показатель полезности".

- У него была мечта. Это европейский игрок, который приехал сюда и хочет играть здесь. Ему ничего не было гарантировано. Ему нужно было принять решение, - приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ. - У нас были разговоры с ним. Гарантий того, что он отправится в АХЛ не было, однако он сказал, что понимает ситуацию, уважает создавшееся положение, хочет продолжать работать и верит в то, что способен играть в НХЛ.

В текущем сезоне Яковлев провел 11 матчей за "дьяволов", в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-5".