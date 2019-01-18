Главный тренер "Далласа": "Очень непросто сажать игрока такого калибра", как Радулов"

Главный тренер "Далласа" Джим Монтгомери рассказал о том, почему решил посадить нападающего команды Алексанра Радулова на лавку в третьем периоде матча с "Лос-Анджелесом".

– Каждое решение мы принимаем исходя из интересов "Далласа". На тот момент я считал, что так было лучше. Хотя когда у тебя не получается забивать, сажать игрока такого калибра непросто, - приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Радулов не выходил на лед в течение последних десяти минут встречи с "королями". После одной из смен 32-летний российский форвард огрызнулся на Монтгомери.

В матче с "Лос-Анджелесом" "Даллас" уступил со счетом 1:2. Голами в составе победителей отметились Дрю Даути и Карл Хагелин, у "звезд" забил Эса Линделль.

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