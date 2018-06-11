"Главное – безопасность". Овечкин за рулем, Кубок Стэнли пристегнут

"Вашингтон" в Твиттере опубликовал фотографию капитана команды Александра Овечкина с Кубком Стэнли за рулем автомобиля. Российский форвард и его одноклубник, вратарь Брэйден Холтби везут трофей на съемки шоу The Tonight Show, которое ведет Джимми Фэллон.

Отметим, что ранее шоумэн неоднократно подшучивал над Овечкиным, который в ночь на 8 июня привел "Кэпиталз" к первому в истории клуба Кубку Стэнли. В финале "Вашингтон" обыграл "Вегас" (4-1 в серии).

Программа с участием Овечкина и Холтби выйдет в эфир 12 июня в 6.35 по московскому времени.

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