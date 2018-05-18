Глава профсоюза игроков НХЛ: "Сложно оценить вероятность локаута уже в 2020 году"

Глава профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) Дональд Фер отметил, что вероятность локаута в НХЛ уже в 2020 году существует. Однако, по его словам, оценить реальность такого развития событий в данный момент проблематично.

Действующее коллективное соглашение (CBA) между НХЛ и NHLPA было подписано в январе 2013 года, срок его действия истекает после сезона-2021/22.

- Действительно у NHLPA есть право выйти из действующего коллективного соглашения уже в 2020 году, и точно такое же право имеет НХЛ, - цитирует "РИА Новости" Фера. - Надеюсь, в том случае, если это произойдет, мы найдем мирное решение. Сейчас нет никаких обсуждений с игроками на этот счет, поэтому оценить вероятность начала локаута уже через два года и дать вам какую-то процентовку я не могу. Сейчас просто слишком рано.