Глава профсоюза игроков НХЛ оптимистично настроен по поводу Олимпиады-2018

Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер подчеркнул, что с этого момента более оптимистично настроен по поводу Олимпийских игр-2018 и по поводу участия игроков в Олимпиаде. Об этом сообщает ESPN. При этом, по информации источника, Фер отказался говорить, по какой причине он смотрит на это оптимистично.

Также сообщается, что на данный момент Фер сконцентрирован только на Играх-2018 в Южной Корее.

NHLPA exec director Donald Fehr says he's more optimistic now than before about Olympic participation but wouldn't say why exactly.. (con't) – Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) 1 января 2017 г.

Fehr also suggested that the NHLPA would be interested in a long-term international package doesn't doesn't have to be tied to CBA... – Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) 1 января 2017 г.