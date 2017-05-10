Глава ИИХФ: "Бэттмен снова сказал, что НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду-2018"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что руководство НХЛ по-прежнему не намерено отпустить хоккеистов на Олимпийские игры 2018 года. По его словам, комиссар лиги Гэри Бэттмен сообщил об этом в телефонном разговоре.

- Во вторник мы говорили по телефону с Бэттменом, - приводит TSN слова Фазеля. - Он снова сказал мне, что НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпийские игры 2018 года.

Сообщалось, что решение об участии хоккеистов НХЛ в Играх-2018 будет принято в июле. Напомним, что ранее представители лиги отказались прерывать регулярный чемпионат, чтобы игроки поехали на Олимпиаду, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.