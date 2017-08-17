Гиргенсонс останется в "Баффало" на два года

"Баффало" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Земгусом Гиргенсонсом. Новое соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на 2 года, за которые игрок заработает 1,6 миллиона долларов.

Латвийский форвард играет за "Клинков" с 2013 года. В прошлом сезоне он записал на свой счет 15 (7+8) очков в 75 встречах. Всего в НХЛ на его счету 85 (37+48) очков в 277 играх.