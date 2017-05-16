Ги Буше: "За две игры с "Питтсбургом" мы провели пять хороших периодов, но один стоил поражения"

Главный тренер "Оттавы" Ги Буше после второго матча 1/2 финала плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" (0:1, счет в серии 1-1) выразил сожаление по поводу поражение и отдал должное сопернику. По мнению специалиста, его команда за две встречи провела пять хороших периодов из шести.

– В составе соперника есть очень хорошие игроки, которые сделали результат, – приводит официальный сайт НХЛ слова Буше. – Их было трудно остановить. В целом, если посмотреть на две игры, но пять периодов из шести мы провели отлично. Но один стоил нам поражения сегодня.