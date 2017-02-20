08:40 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ги Буше: "В определенный момент понял, что на скамейке "Оттавы" никого нет"

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Главный тренер "Оттавы" Ги Буше после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (2:3) подчеркнул, что этот день стал очень тяжелым для его команды. Во время встречи ряд игроков "Сенаторз" получили травмы.

- Это очень тяжелый день, - приводит NBC Sports слова Буше. - Сначала мы потеряли Райана, а потом еще много игроков. В определенный момент я понял, что на скамейке никого нет. Единственное, что пока могу сказать - все это выглядит не очень хорошо. Необходимо подождать, чтобы получить подробную информацию. Сейчас же это похоже на катастрофу.

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