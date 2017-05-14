Ги Буше: "Постоянно меняю состав звеньев "Оттавы" в зависимости от нужд и соперника"

Главный тренере "Оттавы" Ги Буше после победы в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли над "Питтсбургом" (2:1 ОТ) заявил, что был уверен в успехе своих подопечных. Наставник добавил, что ротация состава помогла ему найти оптимальные сочетания.

– Не стану притворяться гением и говорить, что я заранее знал о пользе, которую принесут эти ребята, – приводит официальный сайт НХЛ слова Буше. – Я постоянно меняю состав звеньев в зависимости от нужд и соперника. Только пробуя новое можно выяснить, найдут ли игроки взаимопонимание. На бумаге все может выглядеть идеально, но в реальности не работать. Тем приятнее получать такие приятные сюрпризы.