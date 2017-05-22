Ги Буше: "Питтсбург" был на коне, а "Оттава" сыграла плохо"

Главный тренер "Оттавы" Ги Буше после разгромного поражения от "Питтсбурга" в пятом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ (0:7) отметил, что его команда не смогла противостоять сопернику. Тем не менее, он уверен, что команда успеет быстро перестроиться и будет готова к шестой игре.

- Мы неплохо начали игру, но соперник не сбавлял обороты, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Буше. - Мы не смогли ничего противопоставить этому. "Питтсбург" продемонстрировал то, что мы показали в первой домашней игре в Оттаве. Они были на коне, а мы сыграли плохо, это лучшее описание матча. В хоккее необходимо уметь быстро переключаться с одной игры на другую, а в плей-офф этот элемент приобретает еще большее значение. На протяжении всего сезона нам удавалось быстро перестраиваться после неудачного матча. После четвертой игры в серии с "Рейнджерс" многим показалось, что мы уже сдались и не выйдем в следующий раунд.

Честно говоря, у меня нет четкого ответа, что именно значит это поражение для клуба. Такое случалось и с другими командами, и вряд ли они могли это объяснить. Это как у водопроводчика, который один день доволен своей работой, а на другой все идет наперекосяк. Я не думаю, что дело в отсутствии правильной подготовки к матчу. Парни отдали все, что у них было на льду в этой встрече. По крайней мене на данный момент это был их максимум, просто этого оказалось недостаточно. Мы знаем, что у "Питтбсурга" команда сильнее нашей, это знает любой человек на планете. "Пингвинз" являются действующими обладателями Кубка Стэнли, это лучшая команда НХЛ. Если для кого-то это секрет, то точно не для меня. Чтобы победить "Питтсбург", "Оттаве" надо быть в наилучшей форме. В пятом матче мы были далеки от нее.