09:31 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ги Буше: "Первый гол "Детройта" сломал игру "Оттавы"

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Главный тренер "Оттавы" Ги Буше уверен, что его команда хорошо начала матч регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (1:5). По словам специалиста, любой клуб столкнется с проблемами, если не будет отвечать на пропущенные шайбы.

В это встрече три гола забил защитник "Ред Уингз" Майк Грин. Отметим, это первый хет-трик игрока обороны "Детройта" с 15 декабря 2010 года.

- Мы хорошо стартовали, но их первый гол сломал нам игру, - приводит пресс-служба НХЛ слова Буше. - Когда ты так реагируешь на пропущенную шайбу, у тебя будут проблемы.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/mike-greens-first-hat-trick-sparks-red-wings/c-282773066

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