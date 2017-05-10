Ги Буше: "Оттаве" не важно, считают ли ее фаворитом или аутсайдером 1/2 финала плей-офф НХЛ"

Главный тренер "Оттавы" Ги Буше после победы над "Рейнджерс" (4:2) в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ выразил радость от выхода в следующую стадию турнира. По словам специалиста, клубу безразлично, какую роль ему отводят в полуфинале.

- Для нас не важно, считают нас фаворитами или аутсайдерами. Главное, что мы там, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Буше. - Мы участники финала конференции.

Напомним, что в финале Восточной конференции "Оттава" встретится с победителем пары "Вашингтон" – "Питтсбург" (счет в серии – 3-3).