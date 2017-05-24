Ги Буше: "Если бы у меня не было вратаря номер один, я бы не захотел работать в "Оттаве"

Главный тренер "Оттавы" Ги Буше после победы над "Питтсбургом" (2:1) в шестом матче финала Восточной конференции отметил отличную игру вратаря команды Крэйга Андерсона, который отразил 45 бросков из 46. По словам специалиста, Андерсон является голкипером номер один.

Счет в серии между командами стал 3-3. Седьмая игра пройдет 26 мая на домашней арене "Пингвинз".

– Скажу честно, что если бы у меня не было вратаря номер один, то я бы не захотел тут работать, – цитирует официальный сайт НХЛ слова Буше. – У меня была пара сезонов в прошлом без первого номера, и это был ад, потому что все усилия погружаются во тьму, и без первого номера по большому счету ничто не имеет значения. Все начинается с вратаря, который у нас есть, и сегодня Андерсон провел незабываемый вечер.