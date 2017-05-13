Ги Буше: "Для Канады важно, что "Оттава" продолжает борьбу за Кубок Стэнли"

Главный тренер "Оттавы" Ги Буше выразил уверенность в том, что вся Канада будет наблюдать за игрой его команды с "Питтсбургом" в полуфинале плей-офф НХЛ. По его словам, для страны важно, что "Сенаторз" продолжают борьбу за Кубок Стэнли.

- Это замечательно, - приводит Ottawa Citizen слова Буше. - Канада - хоккейная страна, и это много значит для людей. Здорово, что хотя бы одна канадская команда играет в плей-офф НХЛ. Болельщики хорошо поддерживали нас на протяжении всего сезона. В Кубке Стэнли они ведут себя еще активнее.