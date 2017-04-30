Ги Буше: "Четыре гола Пажо - это безумие"

Главный тренер "Оттавы" Ги Буше с восхищением отозвался о нападающем Жане-Габриэле Пажо. Форвард забросил четыре шайбы в 1/4 финала Кубка Стэнли против "Рейнджерс" (6:5 2ОТ), одна из которых стала победной.

- Четыре гола - это безумие, - цитирует официальный сайт НХЛ Буше. - Это не просто четыре гола, один из них сравнял счет, а еще один забит в овертайме. Он полностью это заслужил. Когда игроков спрашиваешь, с кем они хотят играть, они всегда называют Пажо. Неважно, защитники, нападающие, это имя всегда всплывает одним из первых. И сегодняшний матч показал, почему.